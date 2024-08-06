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Готовится с бывшим: Свитолина после Олимпиады вернулась к британскому тренеру

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
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Готовится с бывшим: Свитолина после Олимпиады вернулась к британскому тренеру

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина готовится выступить на первом для себя турнире после Олимпийских игр 2024 года в Париже. Наша соотечественница примет участие крупном турнире в канадском Торонто с призовым фондом 3,2 миллиона долларов, победитель которого получит 1000 очков в мировой рейтинг.

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Портал "Большой теннис Украины" отметил, что подготовку к матчам соревнований Свитолина ведет со своим бывшим тренером – британцем Эндрю Беттлсом. Он работал с украинкой на протяжении пяти лет до 2021 года. С ним Элина выиграла итоговый турнир 2018 года, а в сентебре-2017 добилась наивысшего результата в мировом рейтинге, став третьей ракеткой планеты.

Готовится с бывшим: Свитолина после Олимпиады вернулась к британскому тренеру
Готовится с бывшим: Свитолина после Олимпиады вернулась к британскому тренеру

При этом на сегодня непонятно, будет ли Беттлс тренировать Свитолину на постоянной основе, либо же британец решил просто помочь бывшей подопечной. Перед Олимпиадой украинская теннисистка объявила о том, что решила прекратить сотрудничество с Рамоном Слейтером.

Готовится с бывшим: Свитолина после Олимпиады вернулась к британскому тренеру

В Торонто Элина стартует в первом круге поединком против Шелби Роджерс из США, у которой Свитолина до этого выиграла все четыре матча. Также в Канаде выступят Марта Костюк, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

Готовится с бывшим: Свитолина после Олимпиады вернулась к британскому тренеру

Как сообщал OBOZ.UA, на Олимпийских играх в Парижа Элина Свитолина дошла до 1/8 финала, где драматично проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии.

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