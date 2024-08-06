Готовится с бывшим: Свитолина после Олимпиады вернулась к британскому тренеру

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина готовится выступить на первом для себя турнире после Олимпийских игр 2024 года в Париже. Наша соотечественница примет участие крупном турнире в канадском Торонто с призовым фондом 3,2 миллиона долларов, победитель которого получит 1000 очков в мировой рейтинг.

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Портал "Большой теннис Украины" отметил, что подготовку к матчам соревнований Свитолина ведет со своим бывшим тренером – британцем Эндрю Беттлсом. Он работал с украинкой на протяжении пяти лет до 2021 года. С ним Элина выиграла итоговый турнир 2018 года, а в сентебре-2017 добилась наивысшего результата в мировом рейтинге, став третьей ракеткой планеты.

При этом на сегодня непонятно, будет ли Беттлс тренировать Свитолину на постоянной основе, либо же британец решил просто помочь бывшей подопечной. Перед Олимпиадой украинская теннисистка объявила о том, что решила прекратить сотрудничество с Рамоном Слейтером.

В Торонто Элина стартует в первом круге поединком против Шелби Роджерс из США, у которой Свитолина до этого выиграла все четыре матча. Также в Канаде выступят Марта Костюк, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

Как сообщал OBOZ.UA, на Олимпийских играх в Парижа Элина Свитолина дошла до 1/8 финала, где драматично проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии.

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