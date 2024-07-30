Свитолина вылетела с Олимпиады-2024

Третья ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №31) в трех сетах проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой (№10 WTA), которая является действующей чемпионкой Wimbledon-2024. Матч на Олимпиаде-2024 завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 4:6

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Элина в первом сете вела 3:0, но легкой победы не получилось.Чешская теннисистка серьезно взвинтила темп и выиграла на тайбрейке.

Во второй партии при счете 1:1, проигрывая 15:40 Элина включилась и не оставила шансов сопернице. Второй ключевой момент случился при счете 4:2, когда Крейчикова сделал двойную ошибку на подаче.

Третий сет ознаменовался драматичной борьбой. Украинка вновь вела 2:1, но обидно проиграла в четвертом гейме.

Как сообщал OBOZ.UA, во втором круге турнира Свитолина обыграла №6 Джессику Пегулу. Наша соотечественница, проиграв первый сет, сумела переломить ход поединка и выиграть его в трех партиях – 4:6, 6:1, 6:3.

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