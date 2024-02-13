Сборная Украины по биатлону сняла чемпиона мира, служившего в нацгвардии, с гонки ЧМ-2024

Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира-2024, который в эти дни проходит в чешском Нове Место, собщает "Суспильне.Спорт". Капитан мужской команды будет готовиться к старту в одиночной смешанной эстафете(15 февраля) и в классической эстафете (17 февраля). Также Подручный сохраняет шансы на квалификацию к масс-старту, закрывающему программу мундиаля 18 февраля.

По словам 32-летнего тернополянина, он очень хотел стартовать, но решение тренера было другое.

"Есть определенные причины, по которым мне не стоит стартовать. Я согласился с Юраем Санитрой – не сразу, но согласился", — сказал Дмитрий.

Пидручный признался, что причина исключения его из гонки 14 февраля не только в болях в спине.

"Также беспокоит рука и вообще физическая подготовка. Мне не хватает сейчас того объема тренировок, которые я пропустил на старте сезона. Если бы я попал в масс-старту, то провел бы на чемпионате мира все семь гонок. Сейчас для меня это немного тяжело. 20-километровая гонка в такую погоду – самая изнурительная, поэтому решили меня приберечь, тем более на следующий день – одиночная смешанная эстафета", - подытожил Дмитрий.

Как сообщал OBOZ.UA, Пидручный 7 февраля на старте ЧМ, вместе с Артемом Примой, Юлией Джимой и Ириной Петренко принимал участие в смешанной эстафете.

Дмитрий бежал второй этап и ушел в гонку девятым, отставая от лидирующей Франции 48 секунд. По времени украинец серьезно просел, передав эстафету Джиме с отставанием +1:29.9.

Напомним, что ранее Пидручный рассказал о своей службе в Национальной гвардии. 30-летний уроженец Тернополя ушел в ВСУ сразу после начала полномасштабного вторжения России.

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