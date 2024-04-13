Голкипер сборной Украины сделал суперсейвы и принес победу 'Реалу' в чемпионате Испании. Видео

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин провел великолепный домашний поединок 31-го тура чемпионата Испании. 25-летний футболист сборной Украины в матче против "Мальорки" отбил два сложнейших удара, став одним из творцов победы (1:0).

На 31-й минуте после подачи углового Антонио Раилло лучше всех сыграл сыграл в чужой штрафной, пробил головой по воротам. Андрей успел среагировать на мяч, летевший в нижний левый угол.

Второй раз украинец спас свои ворота во втором тайме. На 74-й минуте Серхи Дардер мощно "выстрелил" с дальней дистанции в девятку, но наш соотечественник в невероятном прыжке спас команду от верного гола.

Единственный мяч в игре был забит на 48-й минуте. Отметился француз Орельен Тчуамени.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе Лунин провел неудачный домашний поединок в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити" (3:3), пропустив уже на 2-й минуте встречи.

До этого Лунин провел очередной матч на ноль в Примере и довел до экстаза болельщиков мадридского "Реала". Также стало известно о странном решении вратаря сборной Украины относительно своего будущего в столице Испании.

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