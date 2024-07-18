Голкипер сборной Украины по футболу отбил два пенальти, но пропустил дважды на последних минутах. Видео
Олимпийская сборная Украины по футболу, собранная из игроков не старше 23 лет, упустила победу над командой Парагвая. Товарищеский матч завершился со счетом 2:2.
Подопечные Руслана Ротаня благодаря ударам Максима Хланя и Олега Федора повели в счете, но не смогли удержать преимущество. В концовке "желто-синие" пропустили два гола.
Не смотря на это, великолепно проявил себя в игре голкипер украинской сборной Кирилл Фесюн. Новичок донецкого "Шахтера" отбил два пенальти в каждом из таймов.
Контрольный матч
Украина U-23 – Парагвай U-23 2:2
Голы: Хлань, Федор
Украина (стартовый состав): Фесюн, Мартынюк, Таловеров, Салюк, Крупский, Рубчинский, Михайленко, Крыськив, Брагару, Хлань, Сикан
Следующая встреча станет для украинской сборной первой на Олимпиаде – 24 июля наши футболисты проведут первую встречу на Играх-2024 против Ирака. 27 июля запланирован матч с Марокко (27) и 30 против Аргентины.
Как сообщал OBOZ.UA, Фесюн 2 июля 2021 года дебютировал в составе молодежной сборной Украины U21, за которую на сегодня провел 7 игр.
С весны 2024 года - голкипер олимпийской сборной Украины U23, вместе с которой в июне стал победителем престижного международного соревнования Tournoi Maurice Revello во Франции.
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