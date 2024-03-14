Главный тренер сборной Украины обвинил вице-президента ІBA Продивуса в развале украинского бокса

Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский считает вице-президента Международной боксерской ассоциации IBA Владимира Продивуса виновным в проблемах украинского бокса. Украинская команда в составе 6 человек неудачно выступила на первом квалификационном турнире к Олимпийским играм-2024, который завершился на днях в итальянском городе Бусто-Арсицио.

Наши боксеры не смогли завоевать ни одной лицензии на Олимпиаду-2024. В общей сложности на турнире разыграли 49 лицензий: 21 среди мужчин и 28 среди женщин.

"Я еще раз повторюсь, у нас нет команды, бокс уже развалился давно и сделал это сбежавший из страны Владимир Продивус, а сейчас приезжает и хочет что-то показать. Он является вице-президентом IBA, которым руководит Кремлев, который поддерживает войну и чуть ли не с Путиным вместе там, а Продивус у него вице-президент", - цитирует Сосновского Champion.

В январе 2022-го тогда еще будучи президентом Федерации бокса Украины Владимир Продивус и Кремлев записали совместное видео. В ролике довольные чиновники передают привет всем жителям Украины и России, называя их "единым народом".

В мае 2022 года Владимир Продивус согласился занять должность вице-президента Совета директоров IBA при российском боссе, который со скандалом был переизбран главой IBA.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт жестко раскритиковал президента Продивуса за этот поступок.

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