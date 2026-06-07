Главный тренер сборной Дании шокирован случившимся с Эриксеном на матче против Украины

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример признался, что тяжело переживает инцидент с Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время товарищеского матча против Украины. По словам специалиста, после произошедшего футбольный результат отошел на второй план, а главным стало состояние полузащитника.

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После встречи Ример заявил, что намерен как можно скорее посетить Эриксена в больнице. Наставник отметил, что датский футболист сыграл важную роль в его карьере, а во время совместной работы в "Брентфорде" между ними сложились близкие отношения.

"Я чувствую пустоту. Мне нужно увидеть его и поговорить с ним. Это человек, который очень много для меня значит", – сказал Ример в интервью tipsbladet.dk.

Главный тренер признался, что до сих пор не может полностью осознать произошедшее.

"Я еще не переварил это. У меня странное ощущение внутри, и я не могу объяснить, что именно чувствую", – отметил специалист.

Ример назвал случившееся крайне шокирующим для всех участников матча.

"Это очень тяжелое потрясение для тренерского штаба, игроков и соперников. Самое важное, что Кристиан чувствует себя хорошо. Он покинул поле и даже передал сообщение команде, но произошедшее все равно остается пугающим", – подчеркнул наставник датчан.

Также тренер поблагодарил сборную Украины за поддержку после инцидента. По его словам, украинская команда проявила большое участие и понимание в сложившейся ситуации.

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