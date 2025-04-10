Глава федерации борьбы РФ обматерил экс-россиянина, награждая того 'золотом' ЧЕ. Видео скандала

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили спровоцировал грандиозный скандал на чемпионате Европы, который проходит в Братиславе. Представитель страны-агрессора во время церемонии награждения обозвал предателем и выругался в адрес осетина Чермена Валиева, который перешел под флаг Албании.

Видео дня

Об этом информирует Telegram-канал Wrestling Russia | Вольная Борьба, обращая внимание на неподобающее поведение Мамиашвили. Глава ФСБР "вперемешку с матерными словами" оскорбил Валиева, после чего грубо повесил на его шею золотую медаль континентального первенства.

Бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев раскритиковал Мамиашвили и обвинил его в том, что тот наносит ущерб репутации страны-агрессора.

"Поведение Мамиашвили не вписывается ни в какие рамки. Использование нецензурной лексики и обвинение спортсмена в надуманном предательстве не только унижает достоинство спортсмена, но и бросает тень на весь спорт и наносит ущерб репутации всей России. Как можно не беречь репутацию государства, лицом которого ты являешься? Может как раз это и есть предательство?!" – сказал специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, российскому шестикратному чемпиону мира и двукратному победителю Олимпиад Абдулрашиду Садулаеву отказали в допуске на чемпионат мира по борьбе в Братиславе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!