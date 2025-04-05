Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев пропустит чемпионат Европы, который состоится в Словакии с 7 по 13 апреля 2025 года, сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов. Шестикратному чемпиону мира и двукратному победителю Олимпиад был отказан визе без объяснения причин. При этом Садулаев является действующим сержантом нацгвардии РФ.

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В то время как для поездок в другие страны, такие как Сербия и Албания, у Садулаева не возникло проблем, с визой Шенгенской зоны возникли серьёзные трудности. Вместо 28-летнего дагестанца, на континентальное первенство от России отправится Магомед Курбанов.

Еще три дня назад представитель страны-террориста радовался у себя в соцсетях, что закончил подготовку и отправляется на ЧЕ.

Отметим, что это не первый случай. когда Садулаев не пускают дальше России. В феврале прошлого года Абдулрашида задержали в аэропорту Бухареста, несмотря на наличие визы, выданной в Испании.

Пограничники засомневались в подлинности документа и приняли решение не пропустить его в страну. Садулаев, следуя процедурам, не смог продолжить свой путь и был вынужден вернуться в Москву. Этот случай вызвал немалые обсуждения и удивление среди спортивной общественности, так как спортсмен уже не раз использовал этот документ для поездок по Европе.

В апреле 2024 года он был лишен возможности участвовать в квалификационном турнире в Баку, где разыгрывались лицензии на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Тогда спортсмен был признан несоответствующим требованиям нейтральных спортсменов, установленным Международным олимпийским комитетом. Этот отказ оставил Садулаева без шанса на участие в Олимпиаде.

Для справки: Садулаева – двукратный олимпийский чемпион 2016 и 2020 годов, шестикратный чемпион мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2024) и серебряный призёр чемпионата мира 2017 года. Также он четырёхкратный чемпион Европы (2014, 2018, 2019, 2020), чемпион Европы среди юношей (2016) и победитель Европейских игр (2015, 2019).

Садулаев шесть раз побеждал на чемпионатах России (2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2024). Обладатель индивидуального Кубка мира 2020 года. Он начал свою карьеру в весовой категории до 86 кг, а с 2017 года стал выступать в весе до 97 кг. В 2016 году ему присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

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