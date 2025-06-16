Где смотреть футбол Украина – Нидерланды: расписание трансляций матча Евро-2025 U-21

Молодежная сборная Украины по футболу в среду, 18 июня, сыграет решающий матч группового этапа чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Словакии. "Сине-желтые" под руководством тренера Унаи Мельгосы в третьем туре будут противостоять команде Нидерландов.

Видео дня

Встреча состоится в Прешове на стадионе "Татран". Время начала поединка – 19:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут поддержать украинскую сборную благодаря "Суспильному" и видеоплатформе Megogo. Прямой эфир будет доступен на канале "Перший", площадке "Суспильне Спорт" и "Megogo Футбол 1".

Подопечные Мельгосы в этом игре для выхода в четвертьфинал устроит и ничья, так как они опережают нидерландцев на два очка. При этом победа не выведет команду на первое место, которое уже гарантированно достанется датчанам.

Фаворитами букмекеров считаются "оранжевые". Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,44. Ничья оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех украинцев достигают уровня 5,00.

Отметим, что сборная Украины будет вынуждена сыграть без своего капитана Владимира Бражко, который был удален в игре второго тура.

Как сообщал OBOZ.UA, молодежная сборная Украины сначала драматично проиграла Дании на Евро-2025, а затем обыграла Финляндию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!