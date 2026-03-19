Украина с рекордом завершила гонку Кубка мира по биатлону. Видео

Украинская биатлонистка Александра Меркушина установила рекорд сезона сборной Украины в гонках Кубка мира. 21-летняя уроженка Тернопольщины впервые в карьере вошла в топ-15.

Спринт состоялся в норвежском Холменколлене в рамках заключительного (9-го) этапа сезона. Меркушина заняла 14-е место, отработав на огневых рубежах без промахов, что стало ее лучшим лучший результатом в карьере в личных гонках на уровне Кубка мира. Также украинка продемонстрировала самое быстрое время стрельбы среди всех участниц.

Победу в спринте одержала Ханна Эберг с результатом 20:20,4 и точной стрельбой. Второй стала Лиза Виттоцци с отставанием 5,3 секунды, третье место заняла Эльвира Эберг, уступившая 20,1 секунды, обе также прошли дистанцию без промахов.

Среди других представительниц Украины Христина Дмитренко завершила гонку 52-й с чистой стрельбой. Юлия Джима также закрыла все мишени и заняла 69-е место. Анастасия Меркушина допустила два промаха и стала 76-й. Олена Городна с двумя ошибками на стойке финишировала 79-й, Дарина Чалик с тремя штрафными кругами заняла 86-е место.

По итогам гонки французская биатлонистка Лу Жанмонно досрочно завоевала Большой хрустальный глобус, а также выиграла зачет спринтов. Кубок наций среди женщин достался сборной Швеции, опередившей Францию на 36 очков.

