Где смотреть заключительный этап Кубка мира по биатлону. Расписание трансляций 9-го этапа

В пятницу, 21 марта, в Норвегии стартует заключительный, 9-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025. Соревнование в Осло включает в себя три дисциплины: спринт, гонку пресследования и масс-старт.

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Лыжный стадион Холменколлена – это легенда спортивного мира Скандинавии, он является единственным в своем роде комплексом в столице Норвегии. Его украшает хорошо узнаваемый трамплин, реконструированный 19 раз. Биатлон, прыжки с трамплина и лыжные Кубки мира ежегодно притягивают сюда сотни тысяч зрителей.

Состав женской сборной Украины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городна, Александра Меркушина, Дарья Чалык.

Состав мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Тарас Лесюк, Антон Дудченко

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.).

Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.

Показывает в прямом эфире гонки и Евроспорт, входящий в подписку "Оптимальная", "Максимальная" или "MEGOPACK XL" медиасервиса MEGOGO.

Этап 9 – Осло, Норвегия

21 марта



14:30, мужчины, 10 км, спринт

17:20, женщины, 7,5 км, спринт

22 марта



14:45, мужчины, 12,5 км, гонка преследования

16:50, женщины, 10 км, гонка преследования

23 марта



14:15, женщины, 12,5 км, масс-старт

16:40, мужчины, 15 км, масс-старт

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлом этапе в словенской Поклюке украинская биатлонистка Елена Городна впервые в своей карьере добыла очки в общий зачет Кубка мира. Историческое событие произошло в короткой индивидуальной гонке.

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