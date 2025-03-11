Где смотреть сборную Украины на 8-м этапе Кубка мира по биатлону. Расписание трансляций

В четверг, 13 марта, в словенском городе Поклюка состоится 8-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025. Этап включает в себя четыре дисциплины: короткая индивидуальная гонка, масс-старт, одиночная эстафета и смешанная эстафета.

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Поклюка – это лесистое карстовое плато на высоте около 1100-1400 м, расположенное в Юлианских Альпах на северо-западе Словении, являющееся частью национального парка Триглав.

Состав женской сборной Украины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городна, Александра Меркушина, Дарья Чалык.

Состав мужской сборной Украины: (будет определен позже)

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.).

Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.

Показывает в прямом эфире гонки и Евроспорт, входящий в подписку "Оптимальная", "Максимальная" или "MEGOPACK XL" медиасервиса MEGOGO.

Этап 8 – Поклюка, Словения

13 марта

12:30, женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка

16:15, мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка

15 марта

14:35, женщины, 12,5 км, масс-старт

16:45, мужчины, 15 км, масс-старт

16 марта

13:05, одиночная смешанная эстафета

15:50, смешанная эстафета

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, на предыдущем этапе, который проходил в чешском Ново Место, сборная Украины по биатлону впервые за три года завоевала медаль. Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный финишировали третьими в эстафете, уступив лишь командам Франции и Норвегии.

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