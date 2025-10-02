Где смотреть Украина – Парагвай: расписание трансляций ЧМ-2025 по футболу U-20

Юношеская сборная Украины по футболу в пятницу, 3 октября, проведет заключительный матч группового турнира чемпионата мира U-20, который в эти дни проходит в Чили. Подопечные тренера Дмитрия Михайленко встретятся с командой Парагвая, с которой делят лидерство в квартете.

Встречу принимает Национальный стадион "Хулио Мартинес Праданос" в Сантьяго. Стартовый свисток арбитра Халида Салеха Аль-Тураиса из Саудовской Аравии прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

Увидеть прямой эфир из Чили украинские любители футбола смогут на канале "Суспильне Спорт" и региональных каналах "Суспильного". Вещатель доступен на видеосервисе Megogo. Кроме того, трансляция матча будет организована на платформе suspilne.media.

В активе украинцев и парагвайцев по четыре очка после двух стартовых матчей, а сборные Панами и Южной Кореи и ему в своем активе лишь по одному пункту. То есть "сине-желтых" и их южноамериканских соперников устроит ничья для того, чтобы квалифицироваться в раунд плей-офф.

При этом Украина и Парагвай имеют одинаковое количество забитых мячей и разницу голов и команда Михайленко опережает оппонента по количеству желтых карточек (пять против девяти).

Расписание матчей сборной Украины в группе B

27.09.2025, 23:00. Южная Корея – Украина – 1:2

30.09.2025, 23:00. Панама – Украина – 1:1

03.10.2025, 23:00. Украина – Парагвай

Отметим, что сборная Украины под руководством Александра Петракова выигрывала ЧМ U-20 в 2019 году, обыграв в финале именно Южную Корею.

