Где смотреть Трубина и Судакова в Лиге чемпионов: расписание трансляций матча 'Бенфика' – 'Наполи'

Лиссабонская "Бенфика" в среду, 10 декабря, проведет ключевой матч основного этапа Лиги чемпионов, в котором постарается сохранить шансы на выход в плей-офф. Команда Жозе Моуриньо, в составе которой выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, дома сыграют с представителем итальянской Серии А "Наполи".

Встречу принимает стадион "Да Луш" в столице Португалии. Стартовый свисток арбитра Славко Винчича из Словении прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут увидеть игру у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир организовывает телеканал "Megogo Футбол 2", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

Фаворитами противостояния считаются хозяева. Эксперты GGBET по состоянию на 13:00 9 декабря отдают предпочтение "Бенфике" с коэффициентом 2,39. А победу "Наполи" оценивают в 3,13.

В турнирной таблице команды находятся в нижней половине. Неаполитанцы идут 20-ми, набрав семь очков, а лиссабонцы с активом в три пункта занимают 30-е место.

