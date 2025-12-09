Букмекеры назвали победителя Лиги чемпионов накануне6-го тура турнира

В розыгрыше футбольной Лиги чемпионов на финишную прямую выходит первый этап соревнований, в котором команды определяют участников плей-офф. За три тура до финиша уже определились главные фавориты не только на попадание в топ-8, но и на победу во всем турнире, который завершится 30 мая 2026 года матчем в Будапеште.

Эксперты GGBET накануне 6-го тура ЛЧ видят будущим триумфатором соревнований с достаточно солидным отрывом от конкурентов лондонский "Арсенал", который в нынешнем сезоне демонстрирует потрясающую игру. Ставки на то, что по итогам сезона "канониры" станут победителем турнира, по состоянию на 10:05 9 декабря принимаются с коэффициентом 4,33.

"Арсенал" – единственная команда, которая выиграла все пять встреч нынешнего сезона турнира. При этом подопечные тренера Микеля Артеты пропустили всего один мяч. В ближайшем матче, который состоится 10 декабря, "канониры" сыграют с бельгийским "Брюгге" на выезде.

