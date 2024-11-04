Где смотреть 'Шахтер' – 'Янг Бойз': расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 6 ноября, попытается забить первые голы и добыть дебютную победу в основном розыгрыше обновленной Лиги чемпионов. Команда Марино Пушича постарается сделать это в поединке против швейцарского "Янг Бойз", который до этого проиграл все три матча с общим счетом 0:9.

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Встречу принимает стадион "АуфШальке" в немецком Гельзенкирхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Янг Бойз". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

Прямой эфир матча в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Фаворитами встречи считаются хозяева поля. Ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 2,05. Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех швейцарцев достигают уровня 3,50.

Команды встречались друг с другом один раз. В квалификации Лиги чемпионов 2016/2017 соперники обменялись домашними победами 2:0, но швейцарцы прошли дальше, выиграв серию пенальти.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом" вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык забил автогол и отбил пенальти.

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