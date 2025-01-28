Где смотреть сборную Украины на чемпионате Европы по биатлону. Расписание трансляций

В среду, 29 января стартует 32-й Открытый чемпионат Европы по биатлону 2025 года. Соревнование пройдет с 29 января по 2 февраля в спортивном центре "Грогг" в Валь-Мартелло, Италия, на высоте 1852 метра у озера Джоверетто.

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На чемпионате пройдут гонки среди мужчин и женщин в четырех дисциплинах: индивидуальной гонке, спринте, преследовании и эстафете. Впервые с 2016 года на соревнованиях будут проведены отдельные мужская и женская эстафеты вместо смешанных.

Биатлон в этом регионе развивается с 1992 года, здесь построены 12 км лыжных трасс, 3 км роллерных трасс и стрельбище, регулярно проходят этапы Кубка IBU.

Стоимость билетов на чемпионат – 30 евро за весь турнир, 9 евро за один день или 15 евро за выходные, для детей до 16 лет вход бесплатный. Соревнования входят в зачет Кубка IBU и являются важным стартом для спортсменов этого уровня.

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.).

Показывает в прямом эфире гонки и Евроспорт, входящий в подписку "Оптимальная", "Максимальная" или "MEGOPACK XL" медиасервиса MEGOGO.

Мужская сборная Украины: Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Денис Насыко, Богдан Цымбал, Роман Боровик, Антон Дудченко, Виталий Мандзын и Тарас Лесюк.

Женская сборная Украины: Александра Меркушина, Анастасия Меркушина, Ирины Петренко, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Анна Кривонос, Дарина Чалык и Лилия Стеблина.

Чемпионат Европы по биатлону

29 января

11:30, женщины, 15 км, индивидуальная гонка

15:30, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

31 января

11:45, женщины, 7.5 км, спринт

15:15, мужчины, 10 км, спринт

1 февраля

12:00, женщины, 10 км, гонка преследования

14:45, мужчины, 12.5 км, гонка преследования

2 февраля

11:45, женщины, 4x6 км, эстафета

14:45, мужчины, 4x7.5 км, эстафета

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, лидер украинской команды Дмитрий Пидручный пропустит это Евро. На чемпион мира признался, что он нуждается в восстановлении после предыдущих стартов.

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