Где смотреть Рождественскую гонку по биатлону-2025. Расписание трансляций
В воскресенье, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене состоится Рождественская гонка звёзд биатлона. Соревнование под официальным названием Biathlon World Team Challenge пройдёт на стадионе "Фельтинс-Арена" и станет уже 22-м в истории турнира.
В шоу-гонке принимают участие 10 команд из девяти стран, при этом Германия выставит сразу два дуэта. Украина в этом году впервые с 2007 года не будет представлена ни одним биатлонистом.
Где смотреть Рождественскую гонку в Украине
Официальным транслятором Рождественской гонки в Украине станет телеканал и сайт "Суспільне Спорт". Украинские болельщики смогут бесплатно посмотреть прямую трансляцию всех гонок в эфире телеканала, а также онлайн на цифровых платформах "Суспільного".
В Европе прямая трансляция также будет доступна на канале Eurosport.
Расписание Рождественской гонки звёзд-2025
19:35 – квалификация стрелкового турнира
19:45 – финал стрелкового турнира
20:15 – масс-старт
21:05 – гонка преследования
21:50 – церемония награждения
*время киевское
Участники соревнований
В Гельзенкирхене выступят следующие команды:
- Янина Хеттих-Вальц — Юстус Штрелов (Германия)
- Марлен Фихтнер — Данило Ритмюллер (Германия)
- Тамара Штайнер — Давид Коматц (Австрия)
- Лотте Ли — Флоран Клод (Бельгия)
- Юни Арнеклейв — Матс Овербю (Норвегия)
- Анамария Лампич — Миха Довжан (Словения)
- Суви Минккинен — Теро Сеппяля (Финляндия)
- Лу Жанмонно — Фабьен Клод (Франция)
- Маркета Давидова — Томаш Микиска (Чехия).
- Лена Хекки-Гросс — Йоша Буркхальтер (Швейцария)
Одними из главных фаворитов считаются французы с лидером общего зачёта Кубка мира Лу Жанмонно, а также обе команды Германии. Хозяева турнира рассчитывают на стабильную стрельбу Юстуса Штрелова, который в прошлом сезоне уже поднимался на подиум Рождественской гонки.
Особенности трассы и формат
В этом году организаторы подготовили обновлённую трассу длиной 1,4 км с выносом за пределы стадиона, крутым подъёмом и резким разворотом перед возвращением на огневой рубеж. Программа соревнований традиционно включает масс-старт и гонку преследования, по итогам которой и определяется победитель турнира.
Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году на Роджественнской гонке украинские биатлонисты Юлия Джима и Дмитрий Подручный финишировали на седьмом месте (+2:07.7).
