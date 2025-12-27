Где смотреть Рождественскую гонку по биатлону-2025. Расписание трансляций

В воскресенье, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене состоится Рождественская гонка звёзд биатлона. Соревнование под официальным названием Biathlon World Team Challenge пройдёт на стадионе "Фельтинс-Арена" и станет уже 22-м в истории турнира.

В шоу-гонке принимают участие 10 команд из девяти стран, при этом Германия выставит сразу два дуэта. Украина в этом году впервые с 2007 года не будет представлена ни одним биатлонистом.

Где смотреть Рождественскую гонку в Украине

Официальным транслятором Рождественской гонки в Украине станет телеканал и сайт "Суспільне Спорт". Украинские болельщики смогут бесплатно посмотреть прямую трансляцию всех гонок в эфире телеканала, а также онлайн на цифровых платформах "Суспільного".

В Европе прямая трансляция также будет доступна на канале Eurosport.

Расписание Рождественской гонки звёзд-2025

19:35 – квалификация стрелкового турнира

19:45 – финал стрелкового турнира

20:15 – масс-старт

21:05 – гонка преследования

21:50 – церемония награждения

*время киевское

Участники соревнований

В Гельзенкирхене выступят следующие команды:

Янина Хеттих-Вальц — Юстус Штрелов (Германия)

Марлен Фихтнер — Данило Ритмюллер (Германия)

Тамара Штайнер — Давид Коматц (Австрия)

Лотте Ли — Флоран Клод (Бельгия)

Юни Арнеклейв — Матс Овербю (Норвегия)

Анамария Лампич — Миха Довжан (Словения)

Суви Минккинен — Теро Сеппяля (Финляндия)

Лу Жанмонно — Фабьен Клод (Франция)

Маркета Давидова — Томаш Микиска (Чехия).

Лена Хекки-Гросс — Йоша Буркхальтер (Швейцария)

Одними из главных фаворитов считаются французы с лидером общего зачёта Кубка мира Лу Жанмонно, а также обе команды Германии. Хозяева турнира рассчитывают на стабильную стрельбу Юстуса Штрелова, который в прошлом сезоне уже поднимался на подиум Рождественской гонки.

Особенности трассы и формат

В этом году организаторы подготовили обновлённую трассу длиной 1,4 км с выносом за пределы стадиона, крутым подъёмом и резким разворотом перед возвращением на огневой рубеж. Программа соревнований традиционно включает масс-старт и гонку преследования, по итогам которой и определяется победитель турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году на Роджественнской гонке украинские биатлонисты Юлия Джима и Дмитрий Подручный финишировали на седьмом месте (+2:07.7).

