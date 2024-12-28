Состоялась Рождественская гонка по биатлону-2024. Какое место заняла Украина

Украинские биатлонисты Юлия Джима и Дмитрий Подручный финишировали на седьмом месте в Рождественской гонке-2024 (+2:07.7). Традиционное ежегодное соревнование Biathlon World Team Challenge (официальное название) состоялось в субботу, 28 декабря, на стадионе футбольного клуба "Шальке" в немецком Гельзенкирхене.

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Украинцы уверенно начали масс-старт, постепенно подбираясь к тройке лидеров. В середине гонки Франциска Пройс неожиданно использовала один дополнительный патрон и была наказана 30-секудным штрафом.

Это позволило Украине выйти к 4-му кругу на третье место. К сожалению Пидручный допустил первый промах для нашей сборной, из-за чего Юлия ушла в бой третьей с отставанием в 30 секунд. В таком же ритме наши биатлонисты ехали до финиша, но в итоге два неточных выстрела Дмитрия, отбросило желто-синих на минуту.

Победили в масс-старте представители Норвегии Кароине Кноттен и Стурла Легрейд

Во второй части соревнований украинская пара полностью провалилась. Неточная стрельба не дала "желто-синим" никаких шансов на успех.

Для наших биатлонистов это было третье участие в подобном мероприятии. В 2021 году они заняли второе место в масс-старте, но в итоге финишировали восьмыми. В прошлом году Юлия и Дмитрий стали пятыми.

Для Украины это было 16-е участие в Рождественской гонке. Отметим, что в активе нашей страны две победы. В 2008 году первыми к финишу приехали Андрей Дериземля и Оксана Хвостенко, а в 2014-м – Сергей Семенов и Валентина Семеренко.

На пьедестал почета "сине-желтые" поднимались шесть раз. В 2022-м году Юлия Джима бежала вместе Антоном Дудченко и в итоге они стали восьмыми.

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