Где смотреть 'Реал' – 'Бенфика': расписание трансляций Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" примет лиссабонскую "Бенфику" в уникальном матче плей-офф Лиги чемпионов в среду, 25 февраля. Команды в третий раз подряд за последний неполный месяц выйдут на поле друг против друга в ответном поединке 1/16 финала самого престижного европейского клубного турнира.

Встречу принимает легендарный стадион "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток арбитра Славко Винчича из Словении прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут следить за игрой, в которой могут принять участие игроки нашей сборной Анатолий Трубин, Георгий Судаков и Андрей Лунин, благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир из Лиссабона пройдет на его канале "Megogo Футбол 1".

По традиции показ встречи такого статуса будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, комментаторов и экспертов. Обсуждение игры стартует за один час до ее начала.

В первой встрече в Лиссабоне, которая ознаменовалась скандальным поведением бразильца "Реала" Винисиуса Жуниора и аргентинца "Бенфики" Джанлуки Престиани, завершилась минимальной победой испанцев 1:0.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Анатолий Трубин забил гол мадридскому "Реалу" на последней минуте матча основного этапа Лиги чемпионов.

