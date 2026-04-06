Где смотреть 'Реал' – 'Бавария': расписание трансляций 1/4 финала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" примет мюнхенскую "Баварию" в первом четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов. Поединок двух самых успешных команд турнира (29 участий в решающем матче за кубок на двоих) сойдутся в эпичной битве во вторник, 7 апреля, в столице Испании.

Встреча пройдет на поле легендарного стадиона "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток арбитра Майкла Оливера из Англии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут увидеть игру у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир имз Мадрида организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

По традиции показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Соперники провели друг против друга 28 матчей, причем все прошли в самом престижном континентальном турнире Европы. 13 побед одержали мадридцы, а 11 – мюнхенцы. Последняя дуэль команд прошла в полуфинале Лиги чемпионов 2023/2024, когда "Реал" был сильнее – 2:2 на выезде и 2:1 дома.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский вратарь Андрей Лунин стал первым в истории представителем нашей страны, который вывел "Реал" на матч чемпионата Испании с капитанской повязкой.

