Где смотреть ПСЖ – 'Ливерпуль': расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов

В главном футбольном турнире Европы Лиги чемпионов стартует главная фаза борьбы за трофей – стадия плей-офф. Уже на этапе 1/8 финалу болельщики увидять много невероятно принципиальных и интересных противостояний, среди которых выделяется битва французского "Пари Сен-Жермен" и английского "Ливерпуля".

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Первый поединок команды проведут на поле стадиона "Парк де Пренс" в среду, 5 марта. Стартовый свисток арбитров Давиде Массы из Италии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть принципиальнейшую дуэль украинские любители футбола смогут благодаря видеоплатформе Megogo. Прямой эфир из столицы Испании будет доступен на канале "Megogo Футбол 1".

Фаворитами встречи считаются хозяева с незначительным преимущество. Ставки на победу ПСЖ принимаются с коэффициентом 2,40. Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех "Ливерпуля" достигают уровня 2,62.

Команды четыре раза пересекались в еврокубках, обменявшись домашними победами при разнице мячей 7-6 в пользу французского коллектива. Оба соперника уверенно лидируют в своих национальных чемпионатах и близки к тому, чтобы досрочно оформить "золото".

Как сообщал OBOZ.UA, мадридский "Реал" не оставил шансов "Манчестер Сити" в стыковых матчах Лиги чемпионов, забив шесть голов.

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