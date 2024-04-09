Где смотреть ПСЖ – 'Барселона': расписание трансляций четвертьфинала Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" и каталонской "Барселона" в среду, 10 апреля, проведут первый матч четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов. 13-й поединок команд в самом престижном европейском клубном футбольном турнире состоится в столице будущих Олимпийских игр.

Встречу примет стадион "Парк де Пренс". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ – "Барселона". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Следить за поединком в прямом эфире можно будет благодаря видеоплатформе Megogo и ее каналу "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный". Также показ будет доступен для клиентов Volia TV. За час до начала игры начнет работать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

В последний раз соперники встречались в 1/8 финала ЛЧ в 2021. Тогда в столице Каталонии гости добыли разгромную победу 4:1, которую они отстояли на своем поле (1:1).

Дуэль французов и испанцев также примечательна тем, что ПСЖ возглавляет легенда "Барселоны" Луис Энрике. Именно под его руководствам "блаугранас" совершили в поединке парижан фантастический камбэк, выиграв на "Камп Ноу" 6:1 после фиаско в гостях 0:4.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским "Арсеналом" и португальским "Порту" впервые за восемь лет произошло самое волнующее событие в футболе.

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