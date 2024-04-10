ПСЖ – 'Барселона': все подробности четвертьфинала Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" принимает каталонскую "Барселону" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Команды встретятся в столице будущих Олимпийских игр 2024 года в Париже в среду, 10 апреля, чтобы попытаться определить, кто будет иметь преимущество перед игрой в Испании.

Встречу принимает стадион "Парк де Пренс". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ – "Барселона". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРНАНСЛЯЦИЯ ПСЖ – "БАРСЕЛОНА"

Лига чемпионов. Четвертьфинал

Первый матч

Париж, стадион "Парк де Пренс"

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия), арбитр VAR: Стюарт Атвелл (Англия)

"Пари Сен=Жермен" (Париж, Франция) – "Барселона" (Испания) – 0:0

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12 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. Сегодня у нас второй игровой день четвертьфинальной фазы Лиги чемпионов. В Париже ПСЖ принимает "Барселону".

В последний раз соперники встречались в 1/8 финала ЛЧ в 2021 году. Тогда в столице Каталонии гости добыли разгромную победу 4:1, которую они отстояли на своем поле (1:1).

Дуэль французов и испанцев также примечательна тем, что ПСЖ возглавляет легенда "Барселоны" Луис Энрике. Именно под его руководствам "блаугранас" совершили в поединке против парижан фантастический камбэк, выиграв на "Камп Ноу" 6:1 после фиаско в гостях 0:4.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вратарь сборной Украины Андрей Лунин пропустил гол уже на второй минуте матча мадридского "Реала" с английским "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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