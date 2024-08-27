Где смотреть Паралимпиаду-2024. Расписание трансляций

28 августа стартуют XVII Паралимпийские летние игры 2024. Эти игры станут первыми для Парижа, когда он примет Паралимпийские игры, и второй раз, когда Франция примет Паралимпийские игры (города Тинь и Альбервиль совместно принимали зимние Паралимпийские игры 1992 года).

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Всего от Украины поехало 140 наших атлетов, которые будут соревноваться в 17 из 22 видов спорта - это рекорд. Больше всего Украина будет представлена в плавании (37 спортсменов) и легкой атлетике (28).

В прямом эфире Паралимпиаду-2024 покажет "Суспильне.Спорт". Церемония открытия начнется в 20:30

В дальнейшем прямые трансляции соревнований будут доступны на сайте "Суспильне.Спорт", а также на региональных телеканала "Суспильного", которые доступны в сетях кабельных операторов, медисервисе "Megogo", приложении "Дия" и в цифровом эфире T2. Также Паралимпиада-2024 будет показана на телеканале "Первый".

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлых Параиграх в Токио Украину представляли 143 спортсмена в 15 видах спорта. Больше всего соотечественников выступило в плавании (40) и легкой атлетике (32). Наша сборная с 98 медалями финишировала на шестом месте (24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых).

На Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Украина вошла в топ-3 медального зачета, уступив лишь Китаю и Великобритании.

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