Где смотреть Нидерланды – Англия. Расписание трансляций полуфинала Евро-2024

В среду, 10 июля, состоится второй полуфинал чемпионата Европы по футболу. На "Сигнал Идуна Парк в Дортмунде сборная Нидерландов сыграет против команды Англии. Начало – в 22:00 по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Англия.

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Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Нидерланды – Англия. на уровне футбольных сборных до этого встречались 22 раза. 7 побед на счету "летучих голландцев". 6 раз выигрывали английские игроки.

Букмекеры в своем прогнозе отдают предпочтение Англии. На победу родоначальников футбола принимаются ставки с коэффициентов 2.66. Успех Нидерландов оценивается показателем 3.24.

Как сообщал OBOZ.UA, Нидерланды в четвертьфинале добыли волевую победу над Турцией, а Англия лишь в серии послематчевых пенальти одолела Швейцарию.

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