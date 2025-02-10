Где смотреть "Манчестер Сити" – "Реал": расписание трансляций плей-офф Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" во вторник, 11 февраля, примет мадридский "Реал" в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов. Центральное противостояние этой стадии турнира называют досрочным финалом, а сами соперники встречаются друг с другом в четвертом сезоне подряд.
Поединок принимает стадион "Этихад". Стартовый свисток арбитра Клемана Тюрпена из Франции прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Прямой эфир в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", входящем в подписку MEGOPACK XL, Спорт, Максимальная и Максимальная + благотворительность видеосервиса MEGOGO.
За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с ведущими и приглашенными экспертами.
Фаворитами игры считаются хозяева поля, которым отдают незначительное преимущество. Ставки на победу "Реала" принимаются с коэффициентом 2,25. Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех "Манчестер Сити" достигают уровня 2,80.
Отметим, что ответный матч, по итогам которого определится учасник 1/8 финала, состоится уже 19 февраля в Мадриде.
Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) готовит новые революционные изменения в проведении матчей Лиги чемпионов.
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