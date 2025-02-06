УЕФА готовит революционное изменение в правилах футбола

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность отмены дополнительного времени в плей-офф Лиги чемпионов, пишет The Guardian. Обсуждается возможность сразу переходить к серии пенальти, при этом уточняется, что эти изменения маловероятны до окончания текущего ТВ-контракта в 2027 году.

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Дополнительное время давно вызывает споры среди заинтересованных сторон европейского футбола, пишет британский таблоид. Некоторые профсоюзы игроков настаивают, что его отмена снизит нагрузку на футболистов в условиях перенасыщенного календаря. Расширенный групповой этап Лиги чемпионов, в котором каждая команда проводит минимум восемь матчей, лишь усугубил ситуацию. Летом к этому добавится участие 12 европейских клубов в расширенном клубном чемпионате мира ФИФА в США.

До сих пор основные уступки элитным клубам в вопросе плотного календаря касались национальных турниров – например, в Англии были отменены переигровки в Кубке Англии.

Сокращение матчей на 30 минут в двухраундовых противостояниях частично решило бы проблему загруженности расписания в конце сезона. Это также могло бы понравиться клубам, которые проходят через изнурительные квалификационные раунды в июле и августе.

Аутсайдеры, которым тяжелее выдерживать темп игры в дополнительное время против более укомплектованных команд, сочли бы такие изменения более справедливыми. Кроме того, этот шаг мог бы понравиться вещателям: он снизил бы риск неожиданного удлинения трансляции и позволил бы быстрее перейти к самой напряженной части – серии пенальти.

В прошлом сезоне в дополнительное время перешли всего три матча Лиги чемпионов начиная со стадии 1/8 финала, а в розыгрыше 2022/23 – ни одного. В Лиге Европы 2023/24 дополнительного времени потребовали четыре встречи, что меньше, чем шесть годом ранее.

УЕФА в ответ на запрос The Guardian заявил, что пока вопрос поднимался лишь на неформальном уровне и конкретных предложений не вносилось. Любое изменение должно быть одобрено исполкомом УЕФА, который в последний раз вносил крупные коррективы в еврокубки в 2021 году, когда была отменена правило выездного гола.

Прецедент для отмены дополнительного времени уже существует – в 2023 году УЕФА исключил его из матчей за Суперкубок.

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