Где смотреть Магучих на решающем этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Расписание трансляций

В Цюрихе 27 августа пройдет заключительный регулярный этап Бриллиантовой лиги сезона-2026, по итогам которого определятся все участницы финала в Брюсселе. В женских прыжках в высоту выступят сразу три украинки: Ярослава Магучих уже гарантировала себе участие, а для Ирины Геращенко и Юлии Левченко эти соревнования станут последней возможностью завоевать путевку в решающий турнир года.

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Соревнования пройдут в четверг, на стадионе "Летцигрунд". Начало сектора запланировано на 19:27 по киевскому времени.

В сектор выйдут все сильнейшие представительницы дисциплины. Кроме украинок, заявлены австралийские прыгуньи Элеанор Паттерсон и Никола Олислагерс, сербка Ангелина Топич, полька Мария Жодзик, черногорка Мария Вукович и ямайка Ламара Дистин.

Эксклюзивным транслятором Бриллиантовой лиги в Украине является "Суспільне Спорт".

Где смотреть этап в Цюрихе:

телеканал "Суспільне Спорт";

региональные телеканалы "Суспільного" в сети Т2;

сайт Suspilne Sport;

YouTube-канал "Суспільне Спорт".

На YouTube будет доступна отдельная прямая трансляция женских прыжков в высоту, где можно будет следить за всеми попытками украинских спортсменок.

Как сообщал OBOZ.UA, Магучих с 2 метрами выиграла 12-й этап, который прошел в польской Силезии. Ее соотечественницы Ирина Геращенко (1.98м) стала второй.

В августе Ярослава выиграла третье подряд "золото" чемпионата Европы, став лучшей в Бирмингеме с результатом 1,97 м и сравнявшись с достижением по количеству последовательных побед на европейских первенствах.

Ранее Магучих поднялась на высшую ступень пьедестала на чемпионате мира в помещении в Торуне, а также не оставила соперницам шансов на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате. Летом Магучих вернулась на чемпионат Украины впервые с 2021 года и уверенно победила во Львове, преодолев высоту 2,01 м. Этот результат, показанный на национальном турнире, остается ее лучшим достижением в нынешнем сезоне.

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