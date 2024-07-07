Где смотреть Испания – Франция. Расписание трансляций полуфинала Евро-2024

Во вторник, 9 июля, состоится первый полуфинал чемпионата Европы по футболу. На "Альянц Арене" в Мюнхене сборная Испании сыграет против команды Франции. Начало – в 22 :00 по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Франция.

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Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Испания и Франция на уровне футбольных сборных до этого встречались 36 раз. 16 побед на счету испанцев. 13 раз выигрывали французские игроки.

Букмекеры в своем прогнозе отдают предпочтение Испании. На победу "фурии рохи" принимаются ставки с коэффициентов 2.68. Успех Франции оценивается показателем 3.20.

Как сообщал OBOZ.UA, Испания в четвертьфинале в скандальной игре прошла Германию, а Франция лишь в серии послематчевых пенальти одолела Португалию.

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