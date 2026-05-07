Где смотреть и во сколько 'Кристал Пэлас' – 'Шахтер': расписание трансляций полуфинала Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" в четверг, 7 мая, проведет второй полуфинальный матч нынешнего розыгрыша Лиги конференций. Подопечные тренера Арды Турана после поражения в номинально домашней встрече неделю назад постараются взять реванш в противостоянии с лондонским "Кристал Пэлас".

Поединок принимает стадион "Селхерст Парк" в столице Англии. Стартовый свисток арбитра из Испании Алехандро Эрнандеса прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Предстоящий поединок "Шахтера" вызывает повышенный интерес болельщиков. По оценкам GGBET, лидерами противостояния считаются лондонцы с коэффициентом 1,63, тогда как на победу "горняков" предлагается 5,38.

Увидеть встречу можно будет благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из Лондона будет доступен на канале "Megogo Футбол Первый". Традиционно показ будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, экспертов и комментаторов.

Для "горняков" этот полуфинал является четвертым в истории еврокубков. Добавим, что другое противостояние этой стадии Лиги конференций состоится между французским "Страсбургом" и испанским "Райо Вальекано". В первом матче здесь были сильнее испанцы 1:0.

