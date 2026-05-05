Ахметов принял кардинальное решение по 'Шахтеру'

Владелец "Шахтера" Ринат Ахметов принял решение сохранить ключевых игроков и усилить состав перед новым сезоном. Клуб намерен сделать ставку на развитие команды и борьбу за выход в основной этап Лиги чемпионов.

По информации Виктора Вацко, руководство донецкого клуба не планирует продажу ведущих футболистов в летнее трансферное окно. Это решение принято на уровне владельца: Ринат Ахметов рассчитывает сохранить костяк команды и подойти к еврокубкам в оптимальном составе.

Отмечается, что параллельно "Шахтер" готов инвестировать в усиление. Клуб уже работает над подписанием правого защитника, который должен заменить Юхима Коноплю, а также ранее объявил о переходе 17-летнего вингера Бруниньо.

Кроме того, по данным источника, летом донецкий клуб планирует оформить как минимум два дорогостоящих трансфера. Конкретные кандидатуры не называются.

Таким образом, "Шахтер" делает ставку на сохранение текущего состава и его точечное усиление. В клубе рассчитывают, что такой подход позволит конкурентно выступить на международной арене.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад "Шахтер" обыграл "Динамо" в центральном матче 26-го тура украинской Премьер-лиги и практически гарантировал себе чемпионство.

