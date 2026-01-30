УкраїнськаУКР
Где смотреть футзал Украина – Франция: расписание трансляций 1/4 финала Евро-2026

Мужская сборная Украины по футзалу в субботу, 31 января, проведет четвертьфинальный матче чемпионата Европы 2026 года. Подопечные тренера Александра Косенко сыграют с победителями группы А первого этапа турнира французами.

Встречу принимает "Арена Рига" в столице Латвии. Стартовый свисток арбитра Криштиану Сантуша из Португалии прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Любители футзала смогут увидеть старт украинцев на чемпионате Европы благодаря видеосервису Mtgogo. Прямой эфир из Риги пройдет на канале "Megogo Футбол 1". Показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием журналистов и экспертов.

"Сине-желтые" сенсационно уступили первенство в своем квартете дебютанту Евро Армении, проиграв этой команде в стартовом матче турнира. После этого украинцы обыграли Литву и Чехию и с шестью очками со второй строчки вышли в плей-офф.

Соперники хорошо знакомы друг другу. В последний раз они встречались в поединке за "бронзу" чемпионата мира-2025, когда украинцы разнесли оппонента 7:1 и впервые в истории добыли медали первенства планеты.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) не стал наказывать футзалиста сборной Армении из России за оскорбление нашей страны.

