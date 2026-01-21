Где смотреть футзал Украина – Армения: расписание трансляций Евро-2026

Мужская сборная Украины по футзалу в четверг, 22 января, проведет первый матч чемпионата Европы 2026 года, который принимают Латвия, Литва и Словения. Подопечные тренера Александра Косенко начнут свои выступления на турнире поединком против дебютантов континентальных первенств из Армении.

Встречу принимает "Жальгирис Арена" в литовском Каунасе. Стартовый свисток арбитра Николы Манцьоне из Италии прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Любители футзала смогут увидеть старт украинцев на чемпионате Европы благодаря видеосервису Mtgogo. Прямой эфир из Литвы пройдет на канале "Megogo Футбол 1". Показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием журналистов и экспертов.

Отметим, что вместе с украинцами и армянами в группе В сыграют хозяева и еще одни дебютанты литовцы, а также чехи, которые возвращаются на Евро спустя 10 лет.

Украина входит в тройку главных претендентов на победу в турнире. Букмекеры оценивают вероятность того, что "сине-желтые" выиграют трофей, коэффициентом 7,5. Выше идут только испанцы (2,75) и португальцы (4,00).

Лучшим результатом нашей команды на Евро является "серебро" первенств 2001 и 2003 годов. На чемпионате-2022 украинцы стали четвертыми. Добавим, что в квалификации к предстоящему ЧЕ подопечные Косенко выиграли все свои матчи.

