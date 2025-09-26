Где смотреть футбол Украина – Южная Корея: расписание трансляций ЧМ-2025 U-20

Юношеская сборная Украины по футболу U-20 уже в субботу, 27 сентября, стартует на чемпионате мира, который пройдет до 19 октября в Чили. Команда тренера Дмитрия Михайленко сыграет в группе с Панамой, Парагваем и Южной Кореей, которая и станет первым соперником "сине-желтых".

Поединок примет стадион имени Элиаса Фигероа в Вальпараисо. Стартовый свисток арбитра Кейлора Эрреры из Коста-Рики прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

Увидеть прямой эфир из Чили украинские любители футбола смогут на канале "Суспильне Спорт" и региональных каналах "Суспильного". Вещатель доступен на видеосервисе Megogo. Кроме того, трансляция матча будет организована на платформе suspilne.media.

Состав юношеской сборной Украины U-20

Вратари: 1. Станислав Ванивский ("Сталь" Жешув, Польша), 12. Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания), 16. Маркиян Бакус (ЛНЗ Черкассы).

Защитники: 3. Кирилл Дигтярь, 13. Даниэль Вернаттус (оба – "Металлист" Харьков), 4. Николай Киричок ("Карпаты" Львов), 5. Владислав Кисель ("Понферрадина", Испания), 6. Максим Мельниченко ("Полесье" Житомир), 17. Максим Деркач ("Тукумс 2000", Латвия), 20. Алексей Гусев ("Кудривка").

Полузащитники: 10. Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), 11. Даниил Кревсун ("Боруссия" Д, Германия), 7. Артур Шах ("Карпаты" Львов), 18. Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), 8. Даниил Ващенко ("Александрия"), 21. Матвей Панченко ("Металлист 1925" Харьков), 14. Кристиан Шевченко ("Уотфорд", Англия), 2. Виталий Катрич ("Ингулец" Петрово), 15. Ярослав Караман ("Полесье" Житомир).

Нападающие: 9. Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), 19. Александр Пищур (ЕТО, Венгрия).

Расписание матчей сборной Украины в группе B

27.09.2025, 23:00. Южная Корея – Украина

30.09.2025, 23:00. Панама – Украина

03.10.2025, 23:00. Украина – Парагвай

Отметим, что сборная Украины под руководством Александра Петракова выигрывала ЧМ U-20 в 2019 году, обыграв в финале именно Южную Корею.

Как сообщал OBOZ.UA, футболистов донецкого "Шахтера" отказались вызывать в сборную Украины U-20 для участия в чемпионате мира-2025.

