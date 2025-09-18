Футболистов 'Шахтера' отказались вызвать в сборную на чемпионат мира

Три футболиста "Шахтёра": вингер Лукас Феррейра, центральный полузащитник Исаке Силва и нападающий Лука Мейреллес – не попали в состав сборной Бразилии U-20 на чемпионат мира. Ранее они вместе с командой готовились к турниру, который пройдёт с 27 сентября по 19 октября.

Феррейра перешёл в "Шахтёр" из бразильского "Сан-Паулу" за 10 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.

Изаке Силва обошёлся клубу в 10 миллионов евро с возможными бонусами ещё на 2 миллиона после трансфера из "Флуминенсе".

Лука Мейреллес был куплен у "Сантуса" за 12 миллионов евро.

Бразилия является пятикратным чемпионом мира в категории до 20 лет, выигрывавшим титул в 1983, 1985, 1993, 2003 и 2011 годах. Команда получила право участвовать в чемпионате мира 2025 года, став чемпионом Южноамериканского чемпионата в начале этого года.

СОПЕРНИКИ И ФОРМАТ ЧЕМПИОНАТА

Бразилия находится в группе C и в первом раунде встретится с Мексикой, Марокко и Испанией. В чемпионате мира до 20 лет участвуют 24 сборные, разделённые на шесть групп по четыре команды в каждой.

Две лучшие команды каждой группы выходят в 1/8 финала, а также четыре лучших команды, занявшие третьи места в общем зачёте. С этого этапа турнир проводится по системе плей-офф до финала.

РАСПИСАНИЕ

Сборная Бразилии до 20 лет соберётся на базе Гранжа Комари в Терезополисе (штат Рио-де-Жанейро) в понедельник, 22 сентября, где тренер Рамон Менезес проведёт два тренировочных занятия перед вылетом команды в Чили во вторник вечером, 23 сентября.

Дебют "Амарельиньи" на чемпионате мира состоится 28 сентября в 20:00 против Мексики. 1 октября бразильцы сыграют с Марокко также в 20:00. Последний матч группового этапа против Испании состоится 4 октября в 17:00. Все игры первого этапа пройдут на Национальном стадионе Чили в Сантьяго.

СПИСОК ИГРОКОВ

Вратари

Фелипе Лонго — "Коринтианс"

Лукас Фуртадо — "Витория" (Португалия)

Отавио — "Крузейро"

Защитники

Жилберто — "Палмейрас"

Игор Серроте — "Аль Джазира" (ОАЭ)

Леандриньо — "Васко"

Лео Дерик — "Атлетико-П"

Бруно Алвес — "Крузейро"

Иаго — "Фламенго"

Жоао Соуза — "Фламенго"

Полузащитники

Коутиньо — "Палмейрас"

Жоао Круз — "Атлетико-П"Мурило — "Крузейро"

Райан Лукас — "Спортинг" (Португалия)Руан Габриэл — "Крузейро"

Нападающие

Дейвид Вашингтон — "Челси" (Англия)

Эрик Беле — "Палмейрас"

Густаво Прадо — "Интернасьонал"

Луиги — "Палмейрас"

Педриньо — "Зенит" (Россия)

Уэсли — "Аль Наср" (Саудовская Аравия)

