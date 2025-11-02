Где смотреть футбол Франция – Украина: расписание трансляций матча отбора ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу продолжает свой путь в отборе к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. 13 ноября, в четверг, команда Сергея Реброва проведёт свой пятый поединок.

Соперником "желто-синих" будет финалист двух последних мундиалей – Франция. Встреча пройдет в Париже не легендарном "Парк де Пренс". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Украина. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Поединок покажет MEGOGO на канале "Megogo Футбол 1" вместе с традиционной студией и экспертами. Также игру можно будет увидеть бесплатно в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях на "Megogo Спорт". Региональные каналы "Суспильного" трансляцию не покажут – такие матчи там прекращены с марта 2025 года.

История противостояния соперников насчитывает 13 матчей: французы выиграли семь, Украина — один, когда в ноябре 2013-го обыграла гостей в Киеве 2:0 в стыках ЧМ-2014. В отборе к ЧМ-2022 обе встречи закончились со счётом 1:1.

Напомним, что в первом туре 5 сентября игра Украина - Франция завершилась со счетом 0:2.

Перед матчами 5-го тура Украина с 7 очками идет на втором месте в группе D. Франция – лидирует (10 пунктов).

Как сообщал OBOZ.UA, добыв две победы в матчах против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1), сборная Украины по футболы сильно улучшила свои шансы на выход в финальную часть ЧМ-2026. Уже опубликованы расклады, при которых подопечные Реброва:

занимают 1-е место в таблице и выходят на мундиаль

занимают 2-е место в таблице и выходят в плей-офф

занимают 3-е место и никуда не выходят

