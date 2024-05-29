Где смотреть 'Фиорентина' – 'Олимпиакос': расписание трансляций финала Лиги конференций

Итальянская "Фиорентина" и греческий "Олимпиакос" в среду, 29 мая, сойдутся в финальном поединке третьего розыгрыша Лиги конференций. Для команды из Флоренции это будет второй подряд поединок за этот европейский трофей – в минувшем году она уступила английскому "Вест Хэму".

Встреча состоится на стадионе "Айя-София" в греческой столице Афинах. Стартовый свисток португальского арбитра Артура Диаша прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ также запланирован на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Фаворитами игры считаются итальянцы. Ставки на их победу в основное время принимаются с коэффициентом 2,20. Ничья оценивается котировкой 3,20. А показатели на успех греков достигают уровня 3,00.

Соперники еще ни разу не встречались в еврокубках. "Олимпиакос" может принести Греции первый клубный евротрофей. "Фиорентина" же в 1961 году выигрывала Кубок кубков.

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