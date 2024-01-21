Где смотреть чемпионат Европы по биатлону-2024: расписание трансляций

В среду, 24 января, в Словакии стартует 31-й чемпионат Европы по биатлону. Соревнование будет включать в себя пять дисциплин: индивидуальную гонку, спринт, гонку преследования, одиночную смешанную эстафету и смешанную эстафету.

Видео дня

Континентальное первенство состоится в Национальном биатлонном центре около деревни Осрблье в 14 километрах к юго-западу от города Брезно. Биатлонные трассы расположены на высоте от 595 до 680 м. Проход на стадион в первый день чемпионата бесплатный, в последующие — 7 евро. В перерывах между гонками состоятся концерты музыкальных групп и выступления комиков.

Состав мужской сборной Украины:

Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Виталий Мандзин, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Дмитрий Грущак

Состав женской сборной Украины:

Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Любовь Кипяченкова, Александра Меркушина, Елена Городная. Запасная: Юлия Городная

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.), которые доступны на медисервисе Megogo, а также в приложении "Дія".

Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует в прямом эфире гонки и Евроспорт.

Расписание трансляций

24 января

11:30, индивидуальная гонка, мужчины, 20 км

15:30, индивидуальная гонка, женщины, 15 км

26 января

12:00, спринт, мужчины, 10 км

15:30, спринт, женщины, 7.5 км

27 января

12:00, гонка преследования, мужчины, 12.5 км

15:00, гонка преследования, женщины, 10 км

28 января

11:45, смешанная эстафета

15:00, одиночная смешанная эстафета

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлом Евро-2023 Украина завоевала три медали. Анастасия Меркушина взяла "золото" в спринте, а Юлия Джима и Антон Дудченко завоевали по "серебру" в индивидуальных гонках.

Всего же в активе нашей сборной 82 медали на чемпионатах Европы по биатлону, в том числе 29 золотых наград. Это 3-й результат среди всех команд.

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