Где смотреть 'Бенфика' – 'Реал': расписание трансляций украинского дерби в Лиге чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" в решающем для себя матче основного этапа Лиги чемпионов сыграет на своем поле с мадридским "Реалом". Подопечных Жозе Моуриньо для продолжения борьбы за выход в плей-офф в поединке 28 января устроит только победа.

Встреча состоится на поле стадиона "Да Луш" в столице Португалии. Стартовый свисток Давиде Массы из Италии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние, в котором могут сыграть украинцы Георгий Судаков, Анатолий Трубин и Андрей Лунин, любители футбола смогут благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из Лиссабона пройдет на его канале "Megogo Футбол 5".

По традиции показ встречи такого статуса будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, комментаторов и экспертов. Обсуждение игры стартует за один час до ее начала.

Интересно, что команды встретятся друг с другом в официальном матче впервые за 61 год. В последний раз соперники пересекались в 1965-м, когда лиссабонцы обыграли "королевский клуб" в четвертьфинальном противостоянии Кубка чемпионов – 5:1 и 1:2.

Как сообщал OBOZ.UA, португальская "Бенфика" рассматривает возможность трансфера форварда сборной Украины Артем Довбика, которого выгоняют из итальянской "Ромы".

