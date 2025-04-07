Где смотреть 'Бавария' – 'Интер': расписание трансляций 1/4 финала Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" и миланский "Интер" стали соперниками на четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Лидеры первенств Германии и Италии в первом матче противостояния встретятся на стадионе "Альянц-Арена". Стартовый свисток арбитра Сандро Шерер из Швейцарии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Украинские любители футбола смогут увидеть поединок благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из столицы Великобритании состоится на канале "Megogo Футбол 2".

Команды семь раз в своей истории встречались друг с другом в главном футбольном турнире Европы, в том числе в финале розыгрыша-2009/2010, когда итальянцы выи играли в Мадриде 2:0.

Любопытно то, что в этой паре только однажды хозяин поля выиграл игру. В ноябре-2022 мюнхенцы были сильнее 2:0.

Прогноз на матч "Бавария" – "Интер" называет фаворитом игры хозяев поля. Ставки на победу мюнхенцев принимаются с коэффициентов 1,95. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех итальянцев достигает уровня 3,80.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов суперкомпьютер Opta назвал победителя сезона.

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