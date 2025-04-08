Где смотреть 'Барселона' – 'Боруссия': расписание трансляций матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Каталонская "Барселона" и дортмундская "Боруссия" стали соперниками по четвертьфинальному противостоянию нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Первую встречи дуэли соперники проведут в Испании в среду, 9 апреля. Стартовый свисток арбитра Эспена Эскоса из Норвегии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Украинские любители футбола смогут увидеть поединок благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из столицы Каталонии состоится на канале "Megogo Футбол 1".

Соперники пять раз пересекались в еврокубках, причем дважды это было в битве за Суперкубок Европы. "Боруссии" еще никогда не удавалось победить "блаугранас" – в их активе лишь две ничьи.

Команды уже играли друг с другом в текущем сезоне. В середине декабря в шестом туре первого этапа Лиги чемпионов "Барса" добыла выездную победу 3:2, причем счет в игре был открыт лишь на 53-й минуте.

Прогноз на матч "Барселона" – "Боруссия" называет фаворитами встречи на Олимпийском стадионе в Барселоне хозяев поля. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,36. Ничья оценивается котировкой 5,00. А показатели на успех немецкого коллектива достигают уровня 7,50.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект социальной сети Х, которая ранее была известна как Twitter и принадлежит Илону Маску, опозорился с прогнозом на победителя Лиги чемпионов.

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