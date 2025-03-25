Где смотреть Аргентина – Бразилия: расписание трансляций матча отбора ЧМ-2026

В Южной Америки подходит к завершению отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года. Во вторник, 25 марта, пройдут матчи 14-го тура квалификации. Центральным противостоянием игрового дня состоится принципиальнейшая битва между сборными Бразилии и Аргентины.

Видео дня

Поединок принимает стадион "Монументаль" в Буэнос-Айресе. Стартовый свисток арбитра Андреса Хосе Лопеса из Колумбии прозвучит в 02:00 ночи среды, 26 марта, по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут посмотреть одно из самых захватывающих футбольных противостояний на планете благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир будет доступен на канале "Megogo Футбол 1".

Фаворитами считаются хозяева поля. Ставки на победу Аргентины принимаются с коэффициентом 2,40. Ничья оценивается котировкой 2,80. А показатели на успех бразильцев достигают уровня 3,30.

В турнирной таблице южноамериканского отбора действующие чемпионы мира идут на первом месте, имея в активе 28 очков. "Селесао" расположились на третьей строчке, набрав 21 пункт. Согласно регламенту на первенство-2026 выходят шесть лучших команд, а седьмая сборная отправится в межконтинентальный плей-офф.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект назвал, какое место и сколько очков сборная Украины возьмет в отборе к ЧМ-2026. Накануне окончательно определились все соперники "сине-желтых" в европейской квалификации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!