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Где смотреть 6-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций и календарь

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
462
Где смотреть 6-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций и календарь

В четверг, 23 января, в итальянском Антхольце стартует 6-й этап Кубка мира по биатлону, сезона 2024/2025. Соревнование состоит из трех дисциплин: спринт, гонка преследования и эстафета.

Видео дня

Антхольц с его Зюдтироль-Ареной выделяется своей уникальной атмосферой и живописным расположением. Этот биатлонный стадион, окружённый тремя деревнями (Нидерталь, Миттерталь и Оберталь), идеально вписывается в пейзаж, где дома в традиционном стиле гармонируют с зубчатыми вершинами Доломитов.

Где смотреть 6-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций и календарь

Арена находится на высоте 1600 метров, под снежным пиком, создавая впечатление рождественской открытки. Каждый январь это место становится настоящей зимней страной чудес, принимая соревнования мирового уровня.

Где смотреть 6-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций и календарь

Климат Антхольца типичен для северной Италии – прохладное лето и умеренно морозная зима, что идеально подходит для зимних видов спорта. Регион характеризуется частыми осадками, вызванными столкновением воздушных масс с юга и севера, что делает его горные склоны особенно снежными и живописными.

Где смотреть 6-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций и календарь

Состав женской сборной Украины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Елена Городная, Ирина Петренко

Состав мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Тарас Лесюк и Богдан Цымбал.

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.).

Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.

Показывает в прямом эфире гонки и Евроспорт, входящий в подписку "Оптимальная", "Максимальная" или "MEGOPACK XL" медиасервиса MEGOGO.

Где смотреть 6-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций и календарь

Этап 6 – Антхольц, Италия

23 января 2025

15:30, женщины, 7,5 км, спринт

24 января 2025

15:30, мужчины, 10 км, спринт

25 января 2025

14:00, женщины, 10 км, гонка преследования

15:55, мужчины, 12,5 км, гонка преследования

26 января 2025

13:05, женщины, 4х6 км, эстафета

15:45, мужчины, 4х7,5 км, эстафета

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, лидер сборной Норвегии по биатлону Йоханнес Тингнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира, принял решение завершить карьеру после этого сезона.

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