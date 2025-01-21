Где смотреть 6-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций и календарь

В четверг, 23 января, в итальянском Антхольце стартует 6-й этап Кубка мира по биатлону, сезона 2024/2025. Соревнование состоит из трех дисциплин: спринт, гонка преследования и эстафета.

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Антхольц с его Зюдтироль-Ареной выделяется своей уникальной атмосферой и живописным расположением. Этот биатлонный стадион, окружённый тремя деревнями (Нидерталь, Миттерталь и Оберталь), идеально вписывается в пейзаж, где дома в традиционном стиле гармонируют с зубчатыми вершинами Доломитов.

Арена находится на высоте 1600 метров, под снежным пиком, создавая впечатление рождественской открытки. Каждый январь это место становится настоящей зимней страной чудес, принимая соревнования мирового уровня.

Климат Антхольца типичен для северной Италии – прохладное лето и умеренно морозная зима, что идеально подходит для зимних видов спорта. Регион характеризуется частыми осадками, вызванными столкновением воздушных масс с юга и севера, что делает его горные склоны особенно снежными и живописными.

Состав женской сборной Украины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Елена Городная, Ирина Петренко

Состав мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Тарас Лесюк и Богдан Цымбал.

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.).

Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.

Показывает в прямом эфире гонки и Евроспорт, входящий в подписку "Оптимальная", "Максимальная" или "MEGOPACK XL" медиасервиса MEGOGO.

Этап 6 – Антхольц, Италия

23 января 2025

15:30, женщины, 7,5 км, спринт

24 января 2025

15:30, мужчины, 10 км, спринт

25 января 2025

14:00, женщины, 10 км, гонка преследования

15:55, мужчины, 12,5 км, гонка преследования

26 января 2025

13:05, женщины, 4х6 км, эстафета

15:45, мужчины, 4х7,5 км, эстафета

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, лидер сборной Норвегии по биатлону Йоханнес Тингнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира, принял решение завершить карьеру после этого сезона.

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