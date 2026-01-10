'Где мама, а где невеста?' Футболист сборной Украины снялся в обнимку с двумя красавицами и озадачил сеть. Фотофакт

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко похвастался совместной фотографией со своей матерью Ольгой и невестой – известной блогершей Дашей Китковой. 23-летний футболист снялся в обнимку с любимыми женщинами, спровоцировав шквал комментариев в интернете.

Видео дня

Пользователи не смогли разобраться, кто из двух красавиц на снимке является его девушкой, а кто – будущей женой.

Кроме того юзеры с иронией отмечают, что мама не очень довольна, что ее невеста сына уже сама является мамой.

Точной информации о возрасте Ольги в сети нет. Известно, что она сама в прошлом футболистка и в свое время 5 лет профессионально занималась этим видом спорта.

Напомним, что в сентябре прошлого года у 27-летней Квитковой, известной как победительница 9-го сезона шоу "Холостяк", состоялась помолвка с 24-летним Бражко.

Отметим, что с Квитковой живет 4-летний сын Лев от бывшего мужа – шоумена Никиты Добрынина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!