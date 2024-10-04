Где и когда смотреть Украина – Франция. Расписание трансляций матча за 'бронзу' чемпионата мира по футзалу

Сборная Украины по футзалу в воскресенье, 6 октября, проведет матч за третье место на чемпионате мира, который проходит в Узбекистане. Подопечные Александра Косенко сыграют с командой Франции. Начало в 15:30 по киевскому времени.

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Прямую трансляцию у себя на сайте и на Youtube-канале организует "Суспильне.Спорт". Также показ будет доступен на региональных каналах "Суспильного" ("Суспильне.Киев", "Суспильне.Полтава" и.т. д.), которые в бесплатном доступе есть в эфирном цифровом вещании T2. Также матч можно смотреть через приложение "Дия" на смартфоне. Показ доступен в разделе "Розваги" - "Дія ТВ" - "Суспільне".

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад в драматичном полуфинале украинцы проиграли команде Бразилии (2:3).

В 1/4 финала "желто-синие" обыграли главную сенсацию турнира - команду Венесуэли (9:4). Последний раз в 1/2 финала ЧМ, Украина играла в 1996 году.

24 сентября в 1/8 финала украинцы были сильнее Нидерландов – 3:1.

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