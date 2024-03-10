Где бесплатно смотреть 'Динамо' – 'Заря'. Расписание трансляций УПЛ

Во вторник, 12 марта, киевское "Динамо" проведет свой поединок 21-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ). Подопечные Александра Шовковского на столичном стадионе им. Лобановского сыграют с луганской "Зарей". Начало в 15:30

Согласно разрешению, на трибуны будет допущено 1800 зрителей. Цена билета в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 гривен.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. Там находится все необходимое – питьевая вода, санузлы.

В прямом эфире игру покажет клубный Youtube-канал "Динамо", а также канал "2+2", доступный в цифровом эфирном телевидении T2 и медиасервисе MEGOGO.

Букмекеры считают хозяев однозначным фаворитом противостояния.

Напомним, что в прошлом туре "Динамо" сыграло вничью с ривненским "Вересом". Поединок на стадиона "Авангард" завершился со счетом 1:1.

Отметим, что не исключен такой вариант, что футболисты "Зари" будут бойкотировать игру против киевского "Динамо" из-за долгов по зарплате.

В турнирной таблице УПЛ "Динамо" идет на четвертом месте с 35 очками. "Заря" – 12-я (19 пунктов).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!