Футболисты угрожают бойкотом. Матч 'Динамо' под угрозой срыва, – журналист

Футболисты "Зари" могут бойкотировать игру против киевского "Динамо" из-за долгов по зарплате, написал Игорь Бурбас у себя в Telegram-канале. По информации бывшего журналиста, после победы над "Минаем" луганский коллектив провел собрание, на котором, в частности, был разбор самого матча. Также затронули тему многомесячных долгов по зарплате и премиальных.

Матч 21-го тура Премьер-лиги Украины "Динамо" – "Заря" в запланирован на 12 марта. Начало в 15.30.

"По моей информации, игроки ребром задали вопрос о немедленном погашении. Иначе, как и клуб, тоже не будут выполнять свои обязанности. И если не последует ответ от руководства в ближайшее время, то будет всерьез рассматриваться вариант не выходить на поле против "Динамо"", – пишет Бубрас.

Игорь исходя их своих данных предполагает, что "Заря" пытается максимально погасить недовольство игроков.

"Хотя бы временно, чтобы вернуться к этому вопросу во время международной паузы. И чтобы сейчас команда в штатном режиме продолжала подготовку к матчу во вторник", – отметил Бурбас.