Гассиев, которого бил Усик, одним ударом нокаутировал непобедимого гиганта. Видео

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), Мурат Гассиев (31-2, 24 КО) побил 2-метрового датчанина Кема Юнгквиста (18-1, 11 КО). Главный бой на на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Ереване завершился досрочно.

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Оба бойца достаточно невнятно начали поединок, особо не вкладываясь в удары. Схватка, которая больше напоминала спарринг, проходила с небольшим преимуществом гиганта из Дании.

Развязка наступила в 5-м раунде, когда российский армянин включился в работу. Работая Джебом Гассиев зажал оппонента у канатов, пробил точно несколько раз по корпусу, а затем акцентировано выпустил левый хук по печени.

Датчанин упал, отказавшись подниматься и продолжать бой.

В профессиональной карьере Гассиев одержал 31 победу при двух поражениях. У 34-летнего Юнгквиста на счету было 18 побед, и это поражение стало для него первым. Датский боксер ранее обладал титулом чемпиона IBF International в тяжелом весе.

Напомним, что в октябре прошлого года Гассиев потерпел сенсационное поражение от шведа Отто Валлина (26-1-0-1, 14 КО) на вечере боксе в турецком Белеке. 29-летний уроженец Владикавказа по итогам 12 раундов проиграл раздельным решением судей – 113:115, 113:115, 117:111.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта Мурат Гассиев получил гражданство Армении. Уроженец Владикавказа в 2018 году дрался с Александром Усиком. Тогда украинец победил в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе, забрал себе четыре основных пояса и Кубок имени своего кумира – Мохаммеда Али.

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